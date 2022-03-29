Шмурнов ушел с "Матч ТВ"

Фото: твиттер Шмурнова\Автор неизвестен

Знаменитый российский футбольный комментатор Александр Шмурнов принял решение покинуть телеканал "Матч ТВ".

"Сегодня официально завершил свои отношения с "Матч ТВ". Символично, что в компанию, тогда "НТВ+", пришел ровно 19 лет назад, день в день. Всем спасибо за внимание", – написал Шмурнов.

В 2003-2004 годах Шмурнов вёл авторскую программу о фанатских организациях "Еврофанклуб" на НТВ-Плюс Футбол, затем ток-шоу "2:1". Также много лет он работал на канале "Теннис", освещал все турниры Большого шлема, матчи Кубка Дэвиса и Кубка Федерации. Работал комментатором велоспорта на Олимпийских играх в 2008 году. Провёл последние выпуски футбольного ток-шоу "90 минут Плюс" вместо Георгия Черданцева.

Параллельно в 2005 году недолгое время являлся ведущим утреннего информационно-развлекательного телеканала "Доброе утро" на "Первом канале".

С ноября 2015 года Александр работал комментатором футбола, а также ведущим документального цикла "Всё за Евро!" и обзора Лиги Европы на телеканале "Матч ТВ". С марта 2016 по июль 2018 года года вёл обзорную программу "8-16" на телеканале "Наш футбол".

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