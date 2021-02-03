Шмурнов высказался о приговоре Навальному

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Шмурнов высказался о приговоре НавальномуКомментатор "Матч ТВ" Александр Шмурнов прокомментировал в своем Твиттере решении суда назначить Алексею Навальному реальный срок.

"Видишь ли, сынок, произвол и беззаконие выглядят как пара.

Беззаконие – это когда закона нет, а произвол – когда закон есть, но некто по праву силы пользуется им в своих интересах. Это принципиально разные вещи, сын!" – написал Шмурнов.

Напомним, суд заменил условный срок Навальному по так называемому "делу "Ив Роше" на реальный – 3,5 года по требованию ФСИН. Служба настаивала, что оппозиционер не отмечался в соответствующих органах, пока пребывал в коме и на лечении в Германии.

С учетом времени, проведенном под домашним арестом и в СИЗО, Навальному предстоит отбыть 2 года и 8 месяцев в колонии общего режима, но приговор не вступил в законную силу.

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