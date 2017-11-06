Шнейдерлин отрицает, что его выгнали с тренировки "Эвертона"

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Шнейдерлин отрицает, что его выгнали с тренировки "Эвертона"

Полузащитник "Эвертона" Морган Шнейдерлин отрицает, что исполняющий обязанности главного тренера команды Дэвид Ансуорт выгнал его с тренировки.

Как сообщал Sky Sports, кроме 28-летнего француза временный наставник "ирисок" ополчился против бельгийского хавбека Кевина Миральяса.

"Сегодня увидел в прессе истории о том, что меня выгнали с тренировки. Это неправда. Я полностью предан "Эвертону" и продолжу работать на поле и тренировках ради болельщиков и клуба" - написал Шнейдерлин. | http://soccernews.ru

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