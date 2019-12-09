Шнур - о санкциях в отношении России: "Может, для студентов и врачей сэкономим миллиарды"

Теги россия

Шнур - о санкциях в отношении России: "Может, для студентов и врачей сэкономим миллиарды"

Лидер группы "Ленинград" и фанат "Зенита" Сергей Шнуров в инстаграме опубликовал стихотворение, посвященное санкциям в отношении России за нарушение антидопинговых правил.

Полное стихотворение:

"Не грустим мы от разлуки.
Без скакалок и мячей.
… [Фиг ли], может для науки,
Для студентов и врачей,
Сэкономим миллиарды!
Что нам бестолку лить пот?
А азарт, вон - в бильярдной
Тоже, между прочим, спорт.
Кубки мира, мундиали?
"Спорт, ты мир!" Вы это рилли?
Вы пока мячи пинали,
Мы тут бомбу смастерили"

Напомним, что исполком WADA решил отстранить Россию от всех крупных международных соревнований сроком на четыре года из-за нарушений, связанных с допингом.

А еще: Газзаев высказался об отстранении России от участия в крупных международных соревнований| http://soccernews.ru
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