Шнуров: "Кто сказал, что я плохо отношусь к "Спартаку"? Впервые об этом слышу"
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал критику болельщиков "Спартака" в его адрес по поводу проведения концерта на "Открытие Арене".
"Моё отношение к "Спартаку" никак не влияло на переговоры по поводу места концерта. Кто сказал, что я плохо к нему отношусь? Впервые об этом слышу.
Почему именно этот стадион лучше спросить у организаторов. Но "Открытие Арена" вообще приспособленный стадион для концертов, там их прошло уже немало. В частности, приезжала группа Depeche Mode. И мне кажется, что они-то уж точно не болеют за "Спартак". Да и за "Зенит" - тоже.
Болельщики "Спартака", приходите на стадион! Музыка - это музыка", - сказал Шнуров.
Концерт группы "Ленинград" состоится 14 июня.
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