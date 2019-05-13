Шнуров: "Кто сказал, что я плохо отношусь к "Спартаку"? Впервые об этом слышу"

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал критику болельщиков "Спартака" в его адрес по поводу проведения концерта на "Открытие Арене".

"Моё отношение к "Спартаку" никак не влияло на переговоры по поводу места концерта. Кто сказал, что я плохо к нему отношусь? Впервые об этом слышу.

Почему именно этот стадион лучше спросить у организаторов. Но "Открытие Арена" вообще приспособленный стадион для концертов, там их прошло уже немало. В частности, приезжала группа Depeche Mode. И мне кажется, что они-то уж точно не болеют за "Спартак". Да и за "Зенит" - тоже.

Болельщики "Спартака", приходите на стадион! Музыка - это музыка", - сказал Шнуров.

Концерт группы "Ленинград" состоится 14 июня.

Не пропустите: Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Уфой"| http://soccernews.ru