Шнуров написал стих про "триумфатора Акинфеева"
Известный музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стих, посвящённый вратарю сборной России Игорю Акинфееву.
"Посмотрел немного строго,
И сомнения развеяв,
Мяч отбил ногою бога.
Триумфатор Акинфеев!
Мы не верили покуда,
Не увидели воочи,
Как он нам явил всем чудо!
А теперь, до встречи в Сочи!" - написал Шнуров в своём инстаграме.
Напомним, что Акинфеев отразил два из пяти пенальти в послематчевой серии в игре 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной Испании, что позволило россиянам впервые в истории пробиться в четвертьфинал мундиаля.
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