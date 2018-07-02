Шнуров написал стих про "триумфатора Акинфеева"

Известный музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стих, посвящённый вратарю сборной России Игорю Акинфееву.

"Посмотрел немного строго,

И сомнения развеяв,

Мяч отбил ногою бога.

Триумфатор Акинфеев!

Мы не верили покуда,

Не увидели воочи,

Как он нам явил всем чудо!

А теперь, до встречи в Сочи!" - написал Шнуров в своём инстаграме.

Напомним, что Акинфеев отразил два из пяти пенальти в послематчевой серии в игре 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной Испании, что позволило россиянам впервые в истории пробиться в четвертьфинал мундиаля.

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