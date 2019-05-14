Шнуров: "Решение по Кокорину и Мамаеву было принято неспроста"

Лидер группы "Ленинград" и болельщик "Зенита" Сергей Шнуров прокомментировал ситуацию, связанную с нападающим петербургского клуба Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, которых приговорили к году и шести месяцам и к году и пяти месяцам тюремного заключения в колонии общего режима соответственно. Об этом сообщает "Чемпионат".



"Дрался ли я в баре? Конечно. По моим личным ощущениям, полтора года за драку, наверное, многовато. Знаете, в публичных процессах много заинтересованных сил. Почему принято это решение, я не знаю, но оно принято неспроста. А разбираться в этом у меня нет ни времени, ни сил", - сказал Шнуров.

8 октября прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

За свои действия брат Кокорина также получил срок 1 год и 6 месяцев. Мамаев и Протасовицкий приговорены к 1 году и 5 месяцам.

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