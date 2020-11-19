Шнуров сочинил матерный стих о матче России с Сербией

Известный российский музыкант Сергей Шнуров изложил в стихотворной форме свои впечатления от игры национальной сборной в матче Лиги Наций против Сербии (0:5).

"Что за пòдняли какой-то ор там?

Не в мочу ж насыпан порошок?

Наш футбол стал сексуальным спортом!

Это, несомненно, хорошо.

Мой прогноз, чтоб написать короче,

Точен. И уже не пронесёт.

Если Дзюба невзначай подрочит,

Значит сборная немножко отсосёт.

Не пишу уже, чего же боле?

Всё понятно, и кого ты не спроси,

Эротический подтекст в футболе

Общим местом стал на матушке Руси.

Всё как в музыке у нас, так много лажи,

Жгут слова, как острый соус Чили.

Про*** [проиграли], как ещё тут скажешь?

Можно лишь добавить, продрочили", - написал Шнуров в своём инстаграме.

Российская сборная, проиграв сербам, лишилась возможности подняться в дивизион А Лиги Наций, а также опустилась в третью корзину при жеребьёвке квалификации ЧМ-2022.

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