Шнуров сочинил матерный стих о матче России с Сербией
Известный российский музыкант Сергей Шнуров изложил в стихотворной форме свои впечатления от игры национальной сборной в матче Лиги Наций против Сербии (0:5).
"Что за пòдняли какой-то ор там?
Не в мочу ж насыпан порошок?
Наш футбол стал сексуальным спортом!
Это, несомненно, хорошо.
Мой прогноз, чтоб написать короче,
Точен. И уже не пронесёт.
Если Дзюба невзначай подрочит,
Значит сборная немножко отсосёт.
Не пишу уже, чего же боле?
Всё понятно, и кого ты не спроси,
Эротический подтекст в футболе
Общим местом стал на матушке Руси.
Всё как в музыке у нас, так много лажи,
Жгут слова, как острый соус Чили.
Про*** [проиграли], как ещё тут скажешь?
Можно лишь добавить, продрочили", - написал Шнуров в своём инстаграме.
Российская сборная, проиграв сербам, лишилась возможности подняться в дивизион А Лиги Наций, а также опустилась в третью корзину при жеребьёвке квалификации ЧМ-2022.
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