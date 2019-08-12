Шнуров сочинил стих, посвящённый оскорблению арбитра в матче "Ахмат" - "Спартак"

Теги ахматспартак москва

Шнуров сочинил стих, посвящённый оскорблению арбитра в матче "Ахмат" - "Спартак"

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение произошедшему во время матча пятого тура РПЛ между "Ахматом" и "Спартаком".

"Текст протеста был услышан в Грозном, 
И подхвачен без цензуры и прикрас. 
Пусть звучит немного одиозно, 
Но судья, простите, пи*****. 
Частный случай, но в нем есть отчасти, 
Всё неуважение к властям. 
Да, судья быть должен беспристрастен, 
А не прыгать на людей свистя. 
В этом лозунге полным-полно крамолы, 
И неуважений к вертикали. 
В нем есть правда крупного помола, 
На неё в Москве лишь намекали" - написал Шнуров.

По официальной версии, диктор "Ахмат-Арены" Ризван Эдильсултанов назвал арбитра Алексея Сухого "гонд****". Дирекция стадиона после матча объявила об увольнении сотрудника.

Не пропустите: Уволенный диктор "Ахмат-Арены" объяснил своё решение оскорбить арбитра через громкоговоритель. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" приостановила переговоры по трансферу Неймара

"Барселона" приостановила переговоры по трансферу Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 5 13
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5 10
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 5 10
4 Краснодар Краснодар 5 10
5 Арсенал Тула Арсенал Тула 5 10
6 Ростов Ростов 4 8
7 Рубин Рубин 5 7
8 Урал Урал 5 7
9 Ахмат Ахмат 4 6
10 Спартак Москва Спартак Москва 4 5
11 Динамо Москва Динамо Москва 5 5
12 Тамбов Тамбов 5 4
13 Уфа Уфа 5 4
14 Крылья Советов Крылья Советов 4 3
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 5 2
16 Оренбург Оренбург 5 1
Полная таблица

топ-5 тегов