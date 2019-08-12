Шнуров сочинил стих, посвящённый оскорблению арбитра в матче "Ахмат" - "Спартак"

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение произошедшему во время матча пятого тура РПЛ между "Ахматом" и "Спартаком".

"Текст протеста был услышан в Грозном,

И подхвачен без цензуры и прикрас.

Пусть звучит немного одиозно,

Но судья, простите, пи*****.

Частный случай, но в нем есть отчасти,

Всё неуважение к властям.

Да, судья быть должен беспристрастен,

А не прыгать на людей свистя.

В этом лозунге полным-полно крамолы,

И неуважений к вертикали.

В нем есть правда крупного помола,

На неё в Москве лишь намекали" - написал Шнуров.

По официальной версии, диктор "Ахмат-Арены" Ризван Эдильсултанов назвал арбитра Алексея Сухого "гонд****". Дирекция стадиона после матча объявила об увольнении сотрудника.

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