Шнякин прокомментировал ситуацию с ЦСКА и Черчесовым

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Шнякин высказался по поводу ситуации, возникшей между ЦСКА и главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Вчера, 24 ноября, во время интервью Черчесов раскритиковал Чалова и Алексея Миранчука.

"Детсадовские обидки. Что у Черчесова, который отдувается, пока "эти чай пьют", что у ЦСКА, чей игрок был в спорной форме, но по делу отчитан. А главный проигравший в этой истории - Федя Чалов, который реально старается проблемы преодолеть, а тут еще давление", - написал Шнякин в твиттере.

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