Шок на "Энфилде": "Ливерпуль" громит "Рому", но оставляет римлянам шанс на камбэк

Полуфинальная стадия Лиги Чемпионов открывалась матчем на легендарном стадионе "Энфилд", где местный "Ливерпуль" принимал итальянскую "Рому". Обе команды в той или иной степени сенсационно зашли настолько далеко. В четвертьфинале мерсисайдцы, будучи аутсайдером в паре против "Манчестер Сити", сумели разгромить новоиспеченных чемпионов Англии с общим счетом 5:1. Римлян же и вовсе в первый раз похоронили после того, как стало известно, что им досталась "Барселона", а во второй раз – по итогу первого матча на "Камп Ноу", где "джаллороссси" были биты 4:1. Но "волки" каким-то невероятным образом сподобились на камбэк в домашней встрече, выбив одного из главных фаворитов евротурнира номер один. Что касается стартовых составов, то Юрген Клопп предоставил отдых нескольким основным исполнителям в субботнем поединке с "Вест Бромом", поэтому "Ливерпуль" к дуэли лигочемпионской дуэли подошел во всеоружии. Эусебио Ди Франческо также обошелся без сюрпризов, применив привычную выездную для своей команды схему с тремя/пятью защитниками и одним ярко выраженным нападающим в лице Эдина Джеко. Команды достаточно неожиданно осторожно начали встречу. Единственный опасный выпад хозяев до экватора первого тайма возник на шестой минуте, когда Фирмино с острого угла пробивал в дальний угол, но немного не попал в створ. К сожалению, дебют поединка запомнился и обидной травмой Окслейда-Чемберлена, который не смог продолжать игру, уступив место на поле Вейналдуму. Ближе к середине первого тайма возник первый и единственный за первые 45-ть минут голевой момент у мерсисайдских ворот: Коларов привычно для себя мощно пальнул из-за пределов штрафной площади, но Кариус кончиками пальцев перевел снаряд в перекладину. Во второй половине первого тайма подопечные Клоппа стали наращивать преимущество. Несколько великолепных моментов, чтобы открыть счет имел Садио Мане, но у сенегальца вдруг сбился прицел. И все исходя сценария матча "красные" не могли не забить еще до перерыва. На 36-й минуте феноменальный Мо Салах классным обводящим ударом расстрелял дальнюю "девятку" ворот Алиссона – без шансов для голкипера. Поведя в счете, ливерпульцы поймали кураж и спустя менее десяти минут египтянин оформил дубль в ворота своей бывшей команды, элегантно черпачком перебросив мяч через бразильца. Если бы римляне знали, что будет происходить во второй половине встречи, то они бы не вышли из раздевалки. "Ливерпуль" продолжил куражиться и уже на 56-й минуте счет стал разгромным: неутомимый Салах ворвался в штрафную и как на блюдечке выложил мяч Мане, который в этот раз не имел права промахнуться. После третьего пропущенного "джаллоросси" посыпались, а спустя пять минут египетский волшебник помог отличиться и Роберто Фирмино – 4:0. Очень скоро подопечные Клоппа затолкали и пятый мяч, дубль оформил Фирмино. Несмотря на то, что до конца матча еще оставалось очень много времени, "красные" стали заниматься ерундой, мысленно будучи уже финале. За это хозяева и поплатились. Сначала Джеко забил гол престижа, а на 85-й минуте отрыв до трех мячей сократил Перотти, легко реализовав пенальти.

Таким образом, в безумном и даже шокирующем поединке "Ливерпуль" громит "Рому", но все же благодаря потери концентрации в концовке поединка дарит шанс римлянам на камбэк. Ведь теперь для выхода в финал "волкам" достаточно будет повторить результат ответного матча с "Барселоной".

"Ливерпуль" – "Рома" – 5:2

Голы: Салах, 36 – 1:0, Салах, 45 – 2:0, Мане, 56 – 3:0, Фирмино, 61 – 4:0, Фирмино, 69 – 5:0, Джеко, 81 – 5:1, Перотти, 85 (с пенальти) – 5:2

"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Вейналдум, 18), Хендерсон, Милнер, Салах (Ингз, 75), Мане, Фирмино (Клаван, 90+3)

"Рома": Алиссон , Фасио, Манолас, Жезус (Перотти, 67), Флоренци, Де Росси (Гоналон, 67), Строотман, Коларов, Наингголан, Ундер (Шик, 46), Джеко

Богдан Архипенко

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