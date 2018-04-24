Шок на "Энфилде": "Ливерпуль" громит "Рому", но оставляет римлянам шанс на камбэк
Полуфинальная стадия Лиги Чемпионов открывалась матчем на легендарном стадионе "Энфилд", где местный "Ливерпуль" принимал итальянскую "Рому". Обе команды в той или иной степени сенсационно зашли настолько далеко. В четвертьфинале мерсисайдцы, будучи аутсайдером в паре против "Манчестер Сити", сумели разгромить новоиспеченных чемпионов Англии с общим счетом 5:1. Римлян же и вовсе в первый раз похоронили после того, как стало известно, что им досталась "Барселона", а во второй раз – по итогу первого матча на "Камп Ноу", где "джаллороссси" были биты 4:1. Но "волки" каким-то невероятным образом сподобились на камбэк в домашней встрече, выбив одного из главных фаворитов евротурнира номер один.Что касается стартовых составов, то Юрген Клопп предоставил отдых нескольким основным исполнителям в субботнем поединке с "Вест Бромом", поэтому "Ливерпуль" к дуэли лигочемпионской дуэли подошел во всеоружии. Эусебио Ди Франческо также обошелся без сюрпризов, применив привычную выездную для своей команды схему с тремя/пятью защитниками и одним ярко выраженным нападающим в лице Эдина Джеко.Команды достаточно неожиданно осторожно начали встречу. Единственный опасный выпад хозяев до экватора первого тайма возник на шестой минуте, когда Фирмино с острого угла пробивал в дальний угол, но немного не попал в створ. К сожалению, дебют поединка запомнился и обидной травмой Окслейда-Чемберлена, который не смог продолжать игру, уступив место на поле Вейналдуму. Ближе к середине первого тайма возник первый и единственный за первые 45-ть минут голевой момент у мерсисайдских ворот: Коларов привычно для себя мощно пальнул из-за пределов штрафной площади, но Кариус кончиками пальцев перевел снаряд в перекладину.Во второй половине первого тайма подопечные Клоппа стали наращивать преимущество. Несколько великолепных моментов, чтобы открыть счет имел Садио Мане, но у сенегальца вдруг сбился прицел. И все исходя сценария матча "красные" не могли не забить еще до перерыва. На 36-й минуте феноменальный Мо Салах классным обводящим ударом расстрелял дальнюю "девятку" ворот Алиссона – без шансов для голкипера. Поведя в счете, ливерпульцы поймали кураж и спустя менее десяти минут египтянин оформил дубль в ворота своей бывшей команды, элегантно черпачком перебросив мяч через бразильца.Если бы римляне знали, что будет происходить во второй половине встречи, то они бы не вышли из раздевалки. "Ливерпуль" продолжил куражиться и уже на 56-й минуте счет стал разгромным: неутомимый Салах ворвался в штрафную и как на блюдечке выложил мяч Мане, который в этот раз не имел права промахнуться. После третьего пропущенного "джаллоросси" посыпались, а спустя пять минут египетский волшебник помог отличиться и Роберто Фирмино – 4:0.Очень скоро подопечные Клоппа затолкали и пятый мяч, дубль оформил Фирмино. Несмотря на то, что до конца матча еще оставалось очень много времени, "красные" стали заниматься ерундой, мысленно будучи уже финале. За это хозяева и поплатились. Сначала Джеко забил гол престижа, а на 85-й минуте отрыв до трех мячей сократил Перотти, легко реализовав пенальти.
Таким образом, в безумном и даже шокирующем поединке "Ливерпуль" громит "Рому", но все же благодаря потери концентрации в концовке поединка дарит шанс римлянам на камбэк. Ведь теперь для выхода в финал "волкам" достаточно будет повторить результат ответного матча с "Барселоной".
"Ливерпуль" – "Рома" – 5:2
Голы: Салах, 36 – 1:0, Салах, 45 – 2:0, Мане, 56 – 3:0, Фирмино, 61 – 4:0, Фирмино, 69 – 5:0, Джеко, 81 – 5:1, Перотти, 85 (с пенальти) – 5:2
"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Вейналдум, 18), Хендерсон, Милнер, Салах (Ингз, 75), Мане, Фирмино (Клаван, 90+3)
"Рома": Алиссон , Фасио, Манолас, Жезус (Перотти, 67), Флоренци, Де Росси (Гоналон, 67), Строотман, Коларов, Наингголан, Ундер (Шик, 46), Джеко
Богдан Архипенко
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