Шок в Турине: "Лацио" в драматическом матче переигрывает "Ювентус"

Как и в английской Премьер-Лиги ранее субботняя программа восьмого тура итальянской Серии А открывалась одним из центральных событий, в рамках которой действующий чемпион "Ювентус" в родных стенах принимал "Лацио". Уход ключевых исполнителей этим летом ослабил "старую синьору" за счет чего и поднялась конкуренция во внутреннем первенстве, поэтому подобные матчи стали ожидать с гораздо большим нетерпением, чем это было в предыдущем сезоне, ибо навязывать борьбу титулованным туринцам стало значительно легче.

"Орлята" показывают "веселый" атакующий футбол, чем и нравятся беспристрастным футбольным болельщикам. Кроме того, римлянам такой стиль зачастую приносит результат, текущее четвертое место в турнирной таблице – лишнее тому доказательство. Подопечные Массимилиано Аллегри пока держат марку и отстают лишь от безупречного "Наполи" на два пункта, позволив себе оступиться в матче с "Аталантой". В стане обеих команд перед очным противостоянием имелись серьезные кадровые проблемы. Особенно это касается туринского гранда, но любопытно другое: тренерский штаб "зебр" решил оставить на скамейке запасных самого железобетонно основного футболиста Пауло Дибалу, выставив стартовую "одиннадцатку", больше ориентированную на оборону.

С самого начала первого тайма хозяева ожидаемо установили контроль над мячом, но "бело-голубые" были готовы к такому развитию событий, поэтому в защите действовали максимально строго. До экватора первой 45-ти минутки по сути ничего интересного не происходило, а вот уже на 24-й минуте "Ювентус" повел в счете. С ударом Сами Хедиры Стракоше удалось с справится, но с добиванием Дугласа Косты не сложилось у албанского кипера гостей. Было подозрение на офсайд у бразильского полузащитника, но после длительной паузы, связанной с видеоповтором арбитр снова указал на центр поля.

После пропущенного гола, римляне стали действовать более агрессивно, но несколько шансов еще раз отличиться имели подопечные Аллегри: в течение двух минут вратарь гостей выручил после выстрела Хедиры и едва не привез гол, выбив сферу в ногу Игуаину, повезло, что снаряд угодил в перекладину. Со свистком, сигнализирующем о начале второй половины встречи команды стали играть в открытый футбол, без центра поля. Такой стиль только на руку "Лацио", поэтому не удивительно, что уже на 47-й минуте "орлята" восстановили паритет. Луис Альберто блестяще отдал на Чиро Иммобиле, а тот в одно касание расстрелял дальнюю "шестерку" Буффона. Но это было только начало. После того как Игуаин талантливо растранжирил свой выход один на один с голкипером, все тот же Иммобиле пять минут спустя грамотно подставился и заработал пенальти, который сам же и реализовал.

Тренерскому штабу "старой синьоры" ничего не оставалось, кроме как пойти ва-банк и по максимуму усилить атаку, выпустив и Бернардески, и Дибалу. "Юве" атаковал без перестану, но стопроцентный шанс спасти игру получил лишь на последней компенсированной минуте, когда арбитр после просмотра видеоповтора с нарушением правил Патрика указал на "точку". Стандарт принялся исполнять Дибала, но не смог переиграть Стракошу.

Таким образом, "Лацио" в драматическом стиле берет верх над туринцами, нанеся тем первое домашнее поражение в рамках Серии А за более, чем два года.

"Ювентус" – "Лацио" – 1:2

Голы: Дуглас Коста, 24 – 1:0, Иммобиле, 47 – 1:1, Иммобиле, 54 (с пенальти) – 1:2

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер (Стураро, 73), Барцальи, Кьеллини, Асамоа, Бентанкур, Матюиди, Дуглас Коста (Бернардески, 54), Хедира (Дибала, 65), Манджукич, Игуаин

"Лацио": Стракоша, Баштуш, де Врей, Раду, Марушич, Пароло, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич (Патрик, 84), Луис Альберто (Нани, 72), Иммобиле (Кайседо, 77)

На 90+7 минуте Пауло Дибала не реализовал пенальти (вратарь)

Богдан Архипенко

Не пропустите! Отчет матча "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" | http://soccernews.ru