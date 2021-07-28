Шомуродов близок к переходу в "Рому". Названа сумма сделки

Фото: инстаграм Шомуродова/Автор неизвестен

Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники форвард "Дженоа" Эльдор Шомуродов близок к переходу в "Рому" Жозе Моуриньо.

"Стороны достигли понимания в вопросе перехода. В эти дни идут финальные переговоры по точной стоимости игрока.

Есть договоренность по структуре трансфера – аренда с последующим правом обязательного выкупа.

Аренда обойдется римлянам в 2,5 млн евро. Последующий трансфер превысит 16 млн евро", – сказал источник РБК.

Также отмечается, что сумма при выполнении определенных условий (голы и сыгранные матчи) сумма сделки может вырасти до 20 миллионов евро.

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