Шомуродов хочет покинуть "Ростов"

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Шомуродов хочет покинуть "Ростов"

Герман Ткаченко, агент форварда "Ростова" Эльдора Шомуродова, рассказал о будущем своего клиента.

"Наша позиция - без желания обидеть дончан - такова, что летом хотим уйти. Но мы точно не будем рассматривать предложения из российского чемпионата. Хотим на Запад. Конкретный интерес на сегодня есть. Зимой были предложения, но клуб не рассматривал. Мы с уважением к этому относимся. Более того, решили, что и зимой у "Ростова" есть право не продавать и не рассматривать. Но не рассматривать предложения летом... Мы бы хотели перейти в более сильный чемпионат. Да, клубу принимать решение, но мы договорились, что продавать игрока станут по справедливой цене. Будем вместе это обсуждать", - сказал агент.

24-летний Шомуродов выступает за "Ростов" с лета 2017 года, сыграл 73 матча, забил 16 голов и сделал 9 ассистов.

Рыночная стоимость нападающего оценивается в 6,5 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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