Шомуродов - лучший игрок РПЛ в августе

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Шомуродов - лучший игрок РПЛ в августе

Форвард "Ростова" Эльдор Шомуродов признан лучшим игроком российской Премьер-лиги по итогам августа.

В борьбе за награду 24-летний узбек опередил Александра Соболева ("Крылья Советов"), Гуса Тиля ("Спартак"), Гжегожа Крыховяка ("Локомотив") и Марио Фернандеса (ЦСКА).

Шомуродов в течение августа провёл в РПЛ 5 матчей, в которых забил 5 голов.

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