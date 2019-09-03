Шомуродов - лучший игрок РПЛ в августе
Форвард "Ростова" Эльдор Шомуродов признан лучшим игроком российской Премьер-лиги по итогам августа.
В борьбе за награду 24-летний узбек опередил Александра Соболева ("Крылья Советов"), Гуса Тиля ("Спартак"), Гжегожа Крыховяка ("Локомотив") и Марио Фернандеса (ЦСКА).
Шомуродов в течение августа провёл в РПЛ 5 матчей, в которых забил 5 голов.
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