Шомуродов – лучший игрок Узбекистана в 2021 году
Фото инстаграм Эльдора Шомуродова
Футбольная ассоциация Узбекистана подвела итоги голосования за лучшего футболиста страны в 2021 году.
Этого звания удостоился нападающий "Ромы" Эльдор Шомуродов.
Форвард "волков" обошёл в опросе журналистов Хусаина Норчаева ("Насаф") и Жалолиддина Машарипова ("Аль-Наср").
Для Шомуродова это вторая такая награда в карьере. Первая была в 2019 году.
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