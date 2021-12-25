Шомуродов – лучший игрок Узбекистана в 2021 году

Фото инстаграм Эльдора Шомуродова

Футбольная ассоциация Узбекистана подвела итоги голосования за лучшего футболиста страны в 2021 году.

Этого звания удостоился нападающий "Ромы" Эльдор Шомуродов.

Форвард "волков" обошёл в опросе журналистов Хусаина Норчаева ("Насаф") и Жалолиддина Машарипова ("Аль-Наср").

Для Шомуродова это вторая такая награда в карьере. Первая была в 2019 году.

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