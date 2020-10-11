Шомуродов: "Миранчук прислал приветственную смс. Приятно"

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Шомуродов: "Миранчук прислал приветственную смс. Приятно"

Форвард Элдор Шомуродов рассказал, что Алексей Миранчук написал ему приветственное сообщение после его перехода из "Ростова" в "Дженоа".

Напомним, сам Миранчук этим летом также перешел в итальянский клуб - "Аталанта".

"Чтобы забить, сначала надо конкуренцию выиграть. У меня первая задача - закрепиться в составе. А с количеством голов уже потом определимся.

Честно говоря, я с Алексеем Миранчуком не знаком. Но здесь, возможно, и встретимся. Алексей прислал через агентов приветственную смс. Приятно", - цитирует Шомуродова Sport24.

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