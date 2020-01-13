Шомуродов не планирует покидать "Ростов" зимой

Лучший бомбардир "Ростова" в текущем сезоне Эльдор Шомуродов не стремится как можно быстрее уйти из клуба.

Как сообщают российские СМИ, 24-летний футболист хочет помочь своей команде пробиться в Лигу Чемпионов, и только после этого готов рассматривать предложения из Европы.

Интерес к форварду сборной Узбекистана проявляют "Лион" и "Шальке".

В этом сезоне Шомуродов сыграл за "Ростов" 21 матч, забил 10 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 6,5 миллионов евро.

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