Шомуродов не планирует покидать "Ростов" зимой
Лучший бомбардир "Ростова" в текущем сезоне Эльдор Шомуродов не стремится как можно быстрее уйти из клуба.
Как сообщают российские СМИ, 24-летний футболист хочет помочь своей команде пробиться в Лигу Чемпионов, и только после этого готов рассматривать предложения из Европы.
Интерес к форварду сборной Узбекистана проявляют "Лион" и "Шальке".
В этом сезоне Шомуродов сыграл за "Ростов" 21 матч, забил 10 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 6,5 миллионов евро.
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|Зенит Санкт-Петербург
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|19
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|3
|Ростов
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|4
|ЦСКА Москва
|19
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|5
|Локомотив Москва
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|Арсенал Тула
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|Уфа
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|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
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|Рубин
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