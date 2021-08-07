Шомуродов опубликовал фото с Моуринью

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Шомуродов опубликовал фото с Моуринью

Фото инстаграм Эльдора Шомуродова

Новичок "Ромы" Эльдор Шомуродов похвастался знакомством с Жозе Моуринью.

Узбекский форвард опубликовал в своём инстаграме совместное фото с главным тренером "волков".

Напомним, что несколько дней назад римский клуб выкупил игрока у "Дженоа" за 17,5 миллиона евро.

Бывший нападающий "Ростова" заключил с "Ромой" пятилетний контракт.

Не пропустите: Появились новые детали перехода Шомуродова в "Рому". | http://soccernews.ru
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