Шомуродов переходит в "Ростов"

"Бунедкор" на своём официальном сайте подтвердил переход форварда Эльдора Шомуродова в "Ростов".

Детали трансфера не разглашаются. Условия контракта 22-летнего футболиста с донским клубом также неизвестны.

Шомуродов выступал за "Бунедкор" с 2015 года, сыграл 83 матча и забил 21 гол.

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