Шомуродов перешёл из "Ростова" в "Дженоа"

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Шомуродов перешёл из "Ростова" в "Дженоа"

"Ростов" на своём официальном сайте объявил о трансфере нападающего Эльдора Шомуродова в "Дженоа".

Ранее сообщалось, что генуэзский клуб заплатит за футболиста 7,5 миллионов евро, сумма может вырасти ещё на 1,5 миллиона за счёт бонусов. Также "жёлто-синие" получат 15 процентов от будущей перепродажи форварда.

Ожидается, что 25-летний узбекистанец после прохождения медобследования заключит с "Дженоа" контракт на четыре года.

За "Ростов" Шомуродов выступал с 2017 года, сыграл 91 матч, забил 18 голов и сделал 12 ассистов.

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