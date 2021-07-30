Шомуродов подпишет контракт с "Ромой" в ближайшее время

Фото: инстаграм Шомуродова/Автор неизвестен

Нападающий "Дженоа" Эльдор Шомуродов близок к переходу в "Рому", сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, завтра нападающий прилетит в Рим для прохождения медицинского осмотра и подписания пятилетнего соглашения с "Ромой".

Отмечается, что сделка обойдется римлянам в 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне узбек сыграл за "Дженоа" 32 матча, в которых забил восемь мячей.

Также не пропустите: Стали известны детали контракта Алабы с "Реалом". | http://soccernews.ru