Шомуродов подпишет контракт с "Ромой" в ближайшее время

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Шомуродов подпишет контракт с "Ромой" в ближайшее времяФото: инстаграм Шомуродова/Автор неизвестен

Нападающий "Дженоа" Эльдор Шомуродов близок к переходу в "Рому", сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, завтра нападающий прилетит в Рим для прохождения медицинского осмотра и подписания пятилетнего соглашения с "Ромой".

Отмечается, что сделка обойдется римлянам в 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне узбек сыграл за "Дженоа" 32 матча, в которых забил восемь мячей.

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