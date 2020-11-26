Шомуродов помог "Дженоа" победить "Сампдории" в Кубке Италии

В матче 1/16 финала Кубка Италии "Дженоа" победил "Сампдорию" за счетом 3:1. Победу "грифонам" принесли дубль Джанлуки Скамакки и гол Лукаса Лерагера. Бывший нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов отметился голевой передачей. В составе хозяев отличился Валерио Верре.

"Сампдория" – "Дженоа" - 1:3 (1:0)

Голы: Верре, 18 - 1:0, Скамакка, 60 - 1:1, Лерагер, 68 - 1:2, Скамакка, 72 - 1:3

"Сампдория": Аудеро, Тонелли (Кандрева, 87), Ауджелло, Берешиньски, Йосида, Адриен Силва (Экдаль, 78), Торсбю, Янкто, Верре, ла Гумина (Габбьядини, 86), Лерис (Дамсгор, 77).

"Дженоа": Маркетти, Бани (Масьелло, 79), Гильоне, Гольданига, Пеллегрини, Ровелла (Мелегони, 46), Стураро (Лерагер, 65), Зайц (Бадель, 46), Сапата, Шомуродов (Пьяца, 85), Скамакка.

Не пропустите: Гол Дзадзы вывел "Торино" в 1/8 финала Кубка Италии. | http://soccernews.ru