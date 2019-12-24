Форвард "Ростова" Эльдор Шомуродов признан лучшим игроком Узбекистана в 2019 году.

Это первая награда 24-летнего футболиста в его карьере. Ранее он ни разу не попадал в топ-3.

В текущем сезоне Шомрудов участвовал в 19 матчах за "Ростов", отметившись 10 голами и 5 ассистами.

За сборную Узбекистана нападающий провел 5 матчей в квалификации ЧМ-2020, забив 6 голов.

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