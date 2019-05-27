Шомуродов продлил контракт с "Ростовом" еще на три года

Форвард "Ростова" Элдор Шомуродов заключил новый контракт с клубом.

Футболист продлил прежний контракт еще на три года.

Элдор перешел в "Ростов" в 2017 году сроком на 2,5 года. В нынешнем сезоне 23-летний игрок участвовал в 33 матчах, отметившись 4 голами.

"Ростов" по итогам сезона занял 9 строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 балл.

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