Шомуродов рассказал, как Карпин отреагировал на его уход в "Дженоа"

Форвард сборной Узбекистана Элдор Шомуродов рассказал, как главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отреагировал на его переход в "Дженоа".

Напомним, что трансфер Шомуродова, произошедший в сентябре 2020 года, обошелся "Дженоа" в 7,5 миллиона евро плюс 1,5 миллиона в виде бонусов.

"Я сразу ему сказал, что хочу попробовать. Он ответил: "Как футболиста я тебя понимаю, но как тренер не хочу, чтобы ты уезжал - ты мне нужен в "Ростове". Пообещал мне, что если руководство одобрит трансфер, то он препятствовать не будет. Очень благодарен и ему, и клубу за то, что отнеслись к моей мечте с пониманием.

Слезы были. С одной стороны, понимал: то, к чему стремился, сбывается. С другой, было очень грустно уезжать", - рассказал футболист.

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