Шомуродов рассказал, как Карпин отреагировал на его уход в "Дженоа"
Форвард сборной Узбекистана Элдор Шомуродов рассказал, как главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отреагировал на его переход в "Дженоа".
Напомним, что трансфер Шомуродова, произошедший в сентябре 2020 года, обошелся "Дженоа" в 7,5 миллиона евро плюс 1,5 миллиона в виде бонусов.
"Я сразу ему сказал, что хочу попробовать. Он ответил: "Как футболиста я тебя понимаю, но как тренер не хочу, чтобы ты уезжал - ты мне нужен в "Ростове". Пообещал мне, что если руководство одобрит трансфер, то он препятствовать не будет. Очень благодарен и ему, и клубу за то, что отнеслись к моей мечте с пониманием.
Слезы были. С одной стороны, понимал: то, к чему стремился, сбывается. С другой, было очень грустно уезжать", - рассказал футболист.
Читайте также: Шомуродов выбрал в "Дженоа" игровой номер, который связан с "Ростовом". | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Гендиректор "Уфы" прокомментировал назначение Рахимова на пост главного тренера
-
Шомуродов рассказал, как Карпин отреагировал на его уход в "Дженоа"
-
Рашид Рахимов возглавил "Уфу"
-
Депай рассчитывает покинуть "Лион" в январе
-
Ал. Караваев прокомментировал поражение Украины от команды Германии в Лиге наций
-
Гендиректор "Крыльев Советов" Калакуцкий рассказал о задачах клуба на текущий сезон
-
Касильяс: "Моуринью одним из первых позвонил мне после инфаркта"
-
"Ман Сити" и "МЮ" заинтересованы в услугах Маурисио Почеттино
-
Дмитрий Комбаров высказался по поводу возможного возвращения в "Спартак"
-
Йоахим Лев прокомментировал победу Германии над командой Украины в матче Лиги наций
-
Арсен Венгер считает, что Озил все еще может быть полезным для "Арсенала"
-
Харри Кейн из-за травмы может пропустить матч сборной Англии в Лиге наций
-
Акинфеев рассказал, как относится к работе футболистов на телевидении
-
Хавбек "Лиона" Какере заразился коронавирусом
-
Главные новости дня: 10 октября
-
Шевченко прокомментировал поражение Украины от сборной Германии
-
Сафонов провел первую тренировку в сборной России
-
Гётце мог оказаться в "Байере"
-
Германия одержала первую победу в Лиге Наций
-
Лига Наций: все результаты 10 октября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17