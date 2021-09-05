Шомуродов рассказал об отношениях с Моуринью

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Шомуродов рассказал об отношениях с Моуринью

Фото: инстаграм Эльдора Шомуродова/Автор неизвестен

Узбекистанский нападающий "Ромы" Эльдор Шомуродов рассказал о своих отношениях с главным тренером римского клуба Жозе Моуринью.

"Мой переход в "Рому" состоялся за неделю. Моуринью сначала поговорил с моим агентом, а затем со мной. С его стороны нет никакого давления при работе. Сейчас мы с ним как учитель и ученик. Жозе является прекрасным психологом, у нас очень интересные тренировки", - приводит слова Шомуродова Championat.Asia.

26-летний Шомуродов перешел в "Рому" из "Дженоа" минувшим летом за 17,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за римлян четыре матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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