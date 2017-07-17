Шомуродов рассказал, почему перешёл в "Ростов"

Новичок "Ростова" Эльдор Шомуродов прокомментировал свой переход из "Бунедкора" в донской клуб.

"Конечно, мне очень приятно оказаться здесь. "Ростов" это сильная команда, которую знают не только в России, но и в Европе. Я приложу все усилия, чтобы порадовать наших болельщиков и приносить победы "Ростову". Я смотрел матчи против "Баварии" и "Манчестер Юнайтед", игра оставила самые приятные впечатления. Это стало одной из причин, чтобы перейти в "Ростов" - сказал Шомуродов.

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