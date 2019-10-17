Шомуродов рассказал, считает ли себя звездой РПЛ

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Шомуродов рассказал, считает ли себя звездой РПЛ

Форвард "Ростова" Эльдор Шомуродов заявил, что не относит себя к звёздам российского чемпионата.

Напомним, что в текущем розыгрыше РПЛ узбекистанец забил 10 голов в 12 матчах. Он делит звание лучшего бомбардира турнира с Александром Соболевым из "Крыльев Советов".

"Я совершено не считаю, что становлюсь настоящей звездой РПЛ. Хотя Карпин часто в шутку может назвать тебя звездой. А вообще наш главный тренер много разговаривает с нами. Карпин всегда знает, что нужно сказать игрокам. При этом никогда не давит на футболистов, и это позволяет чувствовать себя уверенно", - сказал Шомуродов.

Не пропустите: Агент Шомуродова: "Предлагали Эльдора всем клубам РПЛ, но откликнулся только "Ростов". | http://soccernews.ru
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