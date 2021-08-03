Шомуродов стал игроком "Ромы"

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Шомуродов стал игроком "Ромы"

Фото: сайт "Ромы"/Автор неизвестен

Нападающий генуэзского "Дженоа" и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов перешел в "Рому", сообщается на официальном сайте римского клуба.

Сумма трансфера составила 17,5 миллиона евро. Футболист заключил с "волками" контракт до лета 2026 года. 

26-летний Шомуродов выступал за "Дженоа" с 2020 года, провел за клуб 32 матча, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Машал", "Бунедкор" и "Ростов". За сборную Узбекистана сыграл 44 матча и забил 21 мяч.

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