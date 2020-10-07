Шомуродов выбрал в "Дженоа" игровой номер, который связан с "Ростовом"

Узбекистанский нападающий Эльдор Шомуродов, который перешел из "Ростова" в "Дженоа", будет выступать за итальянский клуб под 61-м номером.

"Шомуродов уже выбрал себе игровой номер в "Дженоа", не забыв и о нас. 61 — региональный цифровой код Ростовской области. Именно под этим номером Элдор будет выступать в новом клубе!" — говорится в официальном Twitter ростовского клуба.

Напомним, что 25-летний Шомуродов перешел в "Дженоа" за 7,5 миллионов евро. Футболист подписал с клубом из Генуи контракт до лета 2024 года.

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