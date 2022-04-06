Шомуродов высказался о потенциале российских игроков в Италии

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Шомуродов высказался о потенциале российских игроков в Италии

Фото: твиттер Шомуродова\Автор неизвестен

Нападающий "Ромы" Эльдор Шомуродов поделился мнением насчет потенциала игроков из России в Серии А.

"Почему российские игроки не хотят уезжать в Европу? Может, не хотят рисковать. Когда я пришел в "Дженоа", это был большой риск. Новый, более сильный чемпионат, непонятно было – заиграю или нет. Но у меня в голове с детства было, что хочу там играть.

Когда перешел в "Рому", разговаривал с Паршивлюком. Он хвалил меня, говорил, что я выбрал правильный путь, и это пример для многих игроков.

Считаю, что у многих в России есть талант, чтобы играть в Серии А. Просто там немного другое отношение к футболу, усилий надо приложить больше. Нужно думать только о тренировках, а не о чем-то другом", – сказал Шомуродов для "Спорт-Экспресс".

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