Экс-игрок "Ростова" Эльдор Шомуродов высказался о своем переходе в "Дженоа".

"Я сразу согласился. У меня с детства мечта: играть в Европе. Я изначально к этому стремился. Не важно, в какой стране или команде, просто хотел попробовать себя именно там и посмотреть, на что я способен.

Нет смысла ждать, пока тебя позовет топ-клуб. Только потеряешь время! Я тоже мог остаться в "Ростове", мне все здесь нравилось, было очень комфортно. Но в голове давно копились мысли о Европе. Поэтому, как только появился шанс, я согласился.

Я узнал об этом через интернет. В тот момент заканчивались переговоры с "Дженоа", мы обсуждали последние детали. О других вариантах я не думал", - цитирует игрока Sport24.

Напомним, что трансфер Шомуродова, произошедший в сентябре 2020 года, обошелся "Дженоа" в 7,5 миллиона евро плюс 1,5 миллиона в виде бонусов.

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