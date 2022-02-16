Шомуродов ярко высказался о Моуринью

Фото: инстаграм Элдора Шомуродова/Автор неизвестен

Нападающий "Ромы" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов поделился мнением о главном тренере римского клуба Жозе Моуринью.

"С первых дней стало понятно, что он ставит большие задачи и нацелен эти задачи выполнять. Очень требовательный в игровом плане и в плане дисциплины. Хочет побеждать в каждой игре и старается, чтобы футболисты стремились к тому же", — приводит слова Шомуродова сайт УЕФА.

26-летний Шомуродов в нынешнем сезоне провел за "Рому" 28 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: Моуринью обвинил Шомуродова в поражении "Ромы" в матче с "Ювентусом". | http://soccernews.ru