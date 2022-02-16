Шомуродов ярко высказался о Моуринью

Теги ромажозе моуриньюэльдор шомуродов

Шомуродов ярко высказался о Моуринью

Фото: инстаграм Элдора Шомуродова/Автор неизвестен

Нападающий "Ромы" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов поделился мнением о главном тренере римского клуба Жозе Моуринью.

"С первых дней стало понятно, что он ставит большие задачи и нацелен эти задачи выполнять. Очень требовательный в игровом плане и в плане дисциплины. Хочет побеждать в каждой игре и старается, чтобы футболисты стремились к тому же", — приводит слова Шомуродова сайт УЕФА.

26-летний Шомуродов в нынешнем сезоне провел за "Рому" 28 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: Моуринью обвинил Шомуродова в поражении "Ромы" в матче с "Ювентусом". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 15 февраля

Главные новости дня: 15 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов