Шомуродов ярко высказался о Моуринью
Фото: инстаграм Элдора Шомуродова/Автор неизвестен
Нападающий "Ромы" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов поделился мнением о главном тренере римского клуба Жозе Моуринью.
"С первых дней стало понятно, что он ставит большие задачи и нацелен эти задачи выполнять. Очень требовательный в игровом плане и в плане дисциплины. Хочет побеждать в каждой игре и старается, чтобы футболисты стремились к тому же", — приводит слова Шомуродова сайт УЕФА.
26-летний Шомуродов в нынешнем сезоне провел за "Рому" 28 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
Не пропустите: Моуринью обвинил Шомуродова в поражении "Ромы" в матче с "Ювентусом". | http://soccernews.ru
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