Шон Дайш признан лучшим тренером февраля в АПЛ

Теги бернлишон дайш

Шон Дайш признан лучшим тренером февраля в АПЛ

Английская Премьер-лига назвала лучшего тренера по итогам февраля.

Этого звания во второй раз в карьере удостоился наставник "Бернли" Шон Дайш.

Помимо него на награду претендовали Уле Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед"), Микель Артета ("Арсенал") и Крис Уайлдер ("Шеффилд Юнайтед").

Отметим, что в феврале "Бернли" набрал 8 очков в 4 матчах, по два раза победив и сыграв вничью.

Не пропустите: Хавбек "Манчестер Юнайтед" признан лучшим игроком АПЛ в феврале. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Евро-2020 перенесён на следующий год

Евро-2020 перенесён на следующий год

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов