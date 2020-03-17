Шон Дайш признан лучшим тренером февраля в АПЛ

Английская Премьер-лига назвала лучшего тренера по итогам февраля.

Этого звания во второй раз в карьере удостоился наставник "Бернли" Шон Дайш.

Помимо него на награду претендовали Уле Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед"), Микель Артета ("Арсенал") и Крис Уайлдер ("Шеффилд Юнайтед").

Отметим, что в феврале "Бернли" набрал 8 очков в 4 матчах, по два раза победив и сыграв вничью.

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