Шон Райт-Филлипс объявил о завершении карьеры

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Шон Райт-Филлипс объявил о завершении карьеры

Известный английский футболист Шон Райт-Филлипс принял решение повесить бутсы на гвоздь, сообщает BBC.

37-летний полузащитник в течение карьеры выступал за "Манчестер Сити", "Челси", "Куинз Парк Рейнджерс", "Нью-Йорк Ред Буллз" и "Финикс Райзинг".

С декабря 2017 года Райт-Филлипс оставался без клуба. За сборную Англии он провёл 36 матчей и забил 6 голов.

В активе атакующего хавбека шесть выигранных трофеев.

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