Шопинг-лист олигарха. Оцениваем 19 нападающих "Челси" эпохи Романа Абрамовича

Никто не будет спорить с те, что «Челси» в своё время приобрёл немало выдающихся футболистов. Но если посмотреть на статистику, то она соврать не даст: было больше ошибок.

В этом материале мы рассмотрим 19 нападающих, купленных в эпоху Романа Абрамовича. Речь идёт именно о «чистокровных» нападающих, а не о форвардах, которые чаще играют на фланге.

19. Франко Ди Санто

Можно лишь отдалённо понять логику «Челси». Да, мы все в своё время подписали Франко Ди Санто из «Аудакс Итальяно» в Football Manager. Но и играли мы не за «Челси». Стив Сидвелл и Халид Буларуз в футболке с девятым номером и то смотрелись бы логичнее.

18. Ромелу Лукаку

«Я с десяти лет мечтал здесь играть. Этот переход – именно то, что мне нужно», говорил 18-летний бельгиец после своего трансфера из «Андерлехта». По его словам, его кумиром всегда был Джимми Флойд Хассельбайнк.

Он должен был стать новым Дрогба, но вместо этого всё пошло наперекосяк. 15 выходов – ноль голов. Смазанный пенальти в Суперкубке УЕФА. Два сезона в разъездах.

«Челси» хотя бы заработал на Роме восемь млн. фунтов.

17. Радамель Фалькао

Сложно сказать, зачем «Челси» подписал Фалькао после его провального сезона в «Юнайтед». Чуда не случилось: один гол за десять матчей. Если бы можно было предсказать многочисленные травмы и неприятие английского чемпионата…

16. Алешандре Пато

Думаете, подписание Фалькао было странным? Как насчёт аренды Алешандре Пато для того, чтобы колумбийца подменить? «Челси» всё равно что намеренно сдал все надежды на чемпионство. За два матча один гол – наверное, не такая уж плохая статистика. Даже если это и был пенальти в ворота развалившейся «Астон Виллы».

15. Клаудио Писарро

Приобретение автора более 100 голов в Германии, 28-летнего Клаудио Писарро из «Баварии» за бесплатно кажется отличным решением. К сожалению, за дебютным голом «Бирмингему» последовал лишь ещё один – опять «Бирмингему», который в том сезоне из АПЛ вылетел. В «Челси» может о «Бомбардировщике с Анд» забыли, но на «Сент-Эндрюс» ещё как помнят.

14. Матея Кежман

Перед переездом на «Стэмфорд» лучше прививаться, а то захвораешь и потеряешь всё голевое чутьё. Матея Кежман стал ещё одной жертвой таинственного вируса.

За пять сезонов до трансфера серб забил 35, 31, 20, 40 и 38 голов. В Лондоне он записал на свой счёт семь, и карьера его с того момента так и не вернулась в норму.

Следует всё же отметить, что Кежман забил решающий мяч в финале Кубка Лиги против «Ливерпуля» и принял участие в триллере с «Барселоной», завершившемся со счётом 4:2.

13. Андрей Шевченко

Настоящий, стопроцентный центрфорвард мирового уровня, подписанный из крупнейшего клуба Европы за рекордную сумму. Именно о такой сделке думал Абрамович, когда приобретал «Челси». К сожалению, к моменту, когда мечта воплотилась в явь, Шевченко растерял былой задор.

В списке Андрей так высоко, потому что он забил в два раза больше голов, чем все, кто был упомянут до него.

12. Лоик Реми

А помните, когда Реми был хорошим нападающим АПЛ? Француз, который стоил «Челси» 10,5 млн. фунтов, забил 12 за 47 матчей. Он основным не был, но успел отметиться важнейшими мячами «Манчестер Сити», «Стоку» и «Халлу». Говорите, что хотите, а его участие помогло Моуринью взять чемпионство в 2015.

11. Дэниел Старридж

«Челси» не без труда подписал 19-летнего Старриджа из «Сити». Сумма трансфера составила 8,3 млн. фунтов.

Золото АПЛ, два Кубка Англии и ЛЧ – вот все его трофеи. По голу каждые 188,9 минут – нормально для вспомогательного нападающего.

10. Альваро Мората

Ссора с Диего Костой из-за подписания Мораты за 60 млн. фунтов сейчас кажется очевидно плохим решением, но тогда многие реально верили в то, что всё обернётся наилучшим образом. Но нет.

9. Миши Батшуайи

Молодой бельгиец, подававший большие надежды, но в итоге разочаровавший? Ничего не напоминает?

В отличии от Лукаку, Миши Батшуайи всё-таки забивал за «Челси», по голу каждые 93,3 минуты. Он даже может похвастаться тем, что заколотил мяч, который завершил чемпионский сезон 2016-17.

Его есть за что уважать, но в «Челси» закрепиться не удалось.

8. Адриан Муту

Технически, Муту ничего «Челси» не стоил: после покупки из «Пармы» за 15,8 млн. фунтов «Челси» вернул 15 млн., которые румын был вынужден выплатить за нанесённый ущерб после того, как он сначала был отстранён от футбола, а затем и уволен из-за употребления кокаина.

Правда, в октябре 2018 «Челси» всё ещё находился в ожидании выплаты. Сам же Муту пытается доказать в суде то, что никому ничего не должен.

А ведь таланта ему было не занимать.

7. Самюэль Это’о

Забил хет-трик «Манчестер Сити» и поиздевался над Моуринью, который спутал его возраст, изобразив старика после забитого гола «Тоттенхэму». Жаловаться не на что.

6. Демба Ба

14 голов за 51 игру – так себе результат, если честно. Но копнём глубже. Победный гол «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии, победный гол ПСЖ в четвертьфинале ЛЧ, первый гол «Ливерпулю» после той самой ошибки Джеррарда.

Его точно есть за что запомнить, особенно учитывая, что он перешёл из «Ньюкасла» за семь млн. фунтов.

5. Фернандо Торрес

Вовсе не такой провал, как мы привыкли думать. С ним команда выиграла свои евротрофеи.

4. Эрнан Креспо

То, что четвёртое место в нашем списке занимает Креспо, который провёл три из пяти сезонов в «Челси», выступая за другие клубы, красноречиво иллюстрирует, насколько удачно работает селекционная служба команды.

3. Николя Анелька

Да, он смазал пенальти в финале ЛЧ, но также он выиграл золото АПЛ, два Кубка Англии и «Золотую бутсу».

Лишь восемь футболистов забили за «Челси» больше, и шестеро из них сыграли минимум на 50 матчей больше француза.

2. Диего Коста

Подлый, уморительный и талантливый гад. Что ещё о нём сказать? Чемпионство во много его заслуга.

1. Дидье Дрогба

Без шанса – все знали, что он будет на первом месте. А кто ещё?

Юрий Сергеев

