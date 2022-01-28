Шота Арвеладзе возглавил английскую команду

Фото сайт "Халл Сити"

"Халл Сити" на своём официальном сайте объявил о назначении Шоты Арвеладзе на пост главного тренера.

"Тигры" заключили с грузинским специалистом контракт на 2,5 года.

Ранее Арвеладзе возглавлял команды в Турции, Израиле и Узбекистане. Недавно в его услугах был заинтересован "Краснодар".

"Халл Сити" занимает 19-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

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