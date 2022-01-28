Шота Арвеладзе возглавил английскую команду
Фото сайт "Халл Сити"
"Халл Сити" на своём официальном сайте объявил о назначении Шоты Арвеладзе на пост главного тренера.
"Тигры" заключили с грузинским специалистом контракт на 2,5 года.
Ранее Арвеладзе возглавлял команды в Турции, Израиле и Узбекистане. Недавно в его услугах был заинтересован "Краснодар".
"Халл Сити" занимает 19-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лидс Юнайтед
|21
|46
|2
|Вест Бромвич Альбион
|20
|45
|3
|Фулхэм
|21
|35
|4
|Бристоль Сити
|21
|35
|5
|Ноттингем Форест
|20
|34
|6
|Престон Норт Энд
|21
|34
|7
|Шеффилд Уэнсдэй
|20
|32
|8
|Кардифф Сити
|20
|31
|9
|Брентфорд
|20
|30
|10
|Блэкберн Роверс
|20
|30
|11
|Суонси Сити
|20
|30
|12
|Миллуол
|21
|30
|13
|Халл Сити
|21
|29
|14
|Бирмингем Сити
|20
|28
|15
|Куинз Парк Рейнджерс
|20
|28
|16
|Дерби Каунти
|20
|25
|17
|Чарльтон Атлетик
|21
|23
|18
|Рединг
|19
|21
|19
|Хаддерсфилд Таун
|21
|21
|20
|Мидлсбро
|21
|21
|21
|Лутон Таун
|21
|20
|22
|Сток Сити
|21
|17
|23
|Уиган Атлетик
|20
|16
|24
|Барнсли
|20
|12