Шота Арвеладзе возглавил английскую команду

Теги халл ситишота арвеладзе

Шота Арвеладзе возглавил английскую команду

Фото сайт "Халл Сити"

"Халл Сити" на своём официальном сайте объявил о назначении Шоты Арвеладзе на пост главного тренера.

"Тигры" заключили с грузинским специалистом контракт на 2,5 года.

Ранее Арвеладзе возглавлял команды в Турции, Израиле и Узбекистане. Недавно в его услугах был заинтересован "Краснодар".

"Халл Сити" занимает 19-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Не пропустите: Парк Чжи Сун начал тренерскую карьеру. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Юрист "Спартака": "Расписка Газизова взята им со стола Федуна. С ним надо быть осторожным"

Юрист "Спартака": "Расписка Газизова взята им со стола Федуна. С ним надо быть осторожным"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 21 46
2 Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион 20 45
3 Фулхэм Фулхэм 21 35
4 Бристоль Сити Бристоль Сити 21 35
5 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 20 34
6 Престон Норт Энд Престон Норт Энд 21 34
7 Шеффилд Уэнсдэй Шеффилд Уэнсдэй 20 32
8 Кардифф Сити Кардифф Сити 20 31
9 Брентфорд Брентфорд 20 30
10 Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс 20 30
11 Суонси Сити Суонси Сити 20 30
12 Миллуол Миллуол 21 30
13 Халл Сити Халл Сити 21 29
14 Бирмингем Сити Бирмингем Сити 20 28
15 Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс 20 28
16 Дерби Каунти Дерби Каунти 20 25
17 Чарльтон Атлетик Чарльтон Атлетик 21 23
18 Рединг Рединг 19 21
19 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 21 21
20 Мидлсбро Мидлсбро 21 21
21 Лутон Таун Лутон Таун 21 20
22 Сток Сити Сток Сити 21 17
23 Уиган Атлетик Уиган Атлетик 20 16
24 Барнсли Барнсли 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов