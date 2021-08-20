Шотландия ещё сильнее оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА

Шотландия наращивает преимущество над Россией в таблице коэффициентов УЕФА.

В четверг клубы РПЛ не участвовали в квалификационных матчах еврокубков, а команды из ШПЛ добыли одну победу и одну ничью.

Теперь в активе шотландцев 31,200 балла, а на счету россиян - 30,682 балла.

Напомним, что на прошлой неделе Шотландия поднялась на восьмое место в ТК УЕФА, отправил Россию на девятую строчку.

Кстати, идущая десятой Австрия также сократила отставание до 0,632 балла и может уже на следующей неделе опередить Россию.

Представительство РПЛ в текущем сезоне еврокубков - "Зенит" (групповой этап Лиги Чемпионов), "Спартак" и "Локомотив" (оба - групповой этап Лиги Европы).

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