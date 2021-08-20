Шотландия ещё сильнее оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА
Шотландия наращивает преимущество над Россией в таблице коэффициентов УЕФА.
В четверг клубы РПЛ не участвовали в квалификационных матчах еврокубков, а команды из ШПЛ добыли одну победу и одну ничью.
Теперь в активе шотландцев 31,200 балла, а на счету россиян - 30,682 балла.
Напомним, что на прошлой неделе Шотландия поднялась на восьмое место в ТК УЕФА, отправил Россию на девятую строчку.
Кстати, идущая десятой Австрия также сократила отставание до 0,632 балла и может уже на следующей неделе опередить Россию.
Представительство РПЛ в текущем сезоне еврокубков - "Зенит" (групповой этап Лиги Чемпионов), "Спартак" и "Локомотив" (оба - групповой этап Лиги Европы).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ЛАСК Линц
|22
|54
|2
|Зальцбург
|22
|48
|3
|Рапид Вена
|22
|40
|4
|Wolfsberger AC
|22
|38
|5
|Штурм Грац
|22
|32
|6
|Хартберг
|22
|29
|7
|Аустрия Вена
|22
|25
|8
|Райндорф Альтах
|22
|24
|9
|Адмира
|22
|19
|10
|Ваттенс
|22
|19
|11
|Маттерсбург
|22
|18
|12
|Ст. Пелтен
|22
|17