Шотландия – Голландия - 0:1, Румыния – Турция - 2:0 (обзоры)

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Шотландия – Голландия - 0:1, Румыния – Турция - 2:0 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух товарищеских матчей с участием европейских сборных.

Видео: Шотландия – Голландия - 0:1.

 

Видео: Румыния – Турция - 2:0.

 

Не пропустите: Товарищеские матчи: Голландия победила Шотландию, Румыния сильнее Турции. | http://soccernews.ru

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