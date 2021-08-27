Шотландия и Австрия оторвались от России в таблице коэффициентов УЕФА

Шотландия и Австрия наращивают преимущество над Россией в таблице коэффициентов УЕФА.

В четверг клубы РПЛ не участвовали в квалификационных матчах еврокубков, поэтому отставание от конкурентов только увеличилось.

Теперь на счету австрийцев 31,650 балла (8-е место), у шотландцев - 31,300 балла (9-е место), у россиян - 30,682 (10-е место).

Уже осенью Россия может выпасть из топ-10 ТК УЕФА, поскольку идущая 11-й Украина (30,200) приблизилась максимально близко - до 0,482 балла.

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