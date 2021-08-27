Шотландия и Австрия оторвались от России в таблице коэффициентов УЕФА
Шотландия и Австрия наращивают преимущество над Россией в таблице коэффициентов УЕФА.
В четверг клубы РПЛ не участвовали в квалификационных матчах еврокубков, поэтому отставание от конкурентов только увеличилось.
Теперь на счету австрийцев 31,650 балла (8-е место), у шотландцев - 31,300 балла (9-е место), у россиян - 30,682 (10-е место).
Уже осенью Россия может выпасть из топ-10 ТК УЕФА, поскольку идущая 11-й Украина (30,200) приблизилась максимально близко - до 0,482 балла.
Не пропустите: Успехи "Рейнджерса", "Селтика" и "Фенербахче": все результаты ответных игр раунда плей-офф Лиги Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
В сборной России объяснили ситуацию с Жирковым
-
Форвард ЦСКА Гайч может продолжить карьеру в Чемпионшипе
-
Де Дзерби высказался о жеребьёвке группового этапа ЛЧ для "Шахтёра"
-
"Манчестер Сити" теряет Де Брюйне
-
Жирков подтвердил запрет тренироваться на базе сборной России
-
Роналду пойдёт на понижение зарплаты ради перехода в "Манчестер Сити"
-
Тренер "Антверпена" пришёл голым на пресс-конференцию после выхода команды в Лигу Европы
-
Жиркову запретили тренироваться на базе сборной России
-
"Ювентус" работает над возвращением Мойсе Кина
-
Семак прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа ЛЧ для "Зенита"
-
Хавбек "Барселоны" Мориба выбрал новый клуб
-
"Манчестер Сити" определился с размером предложения по Роналду
-
Шотландия и Австрия оторвались от России в таблице коэффициентов УЕФА
-
Главные новости дня: 26 августа
-
Мбаппе не будет конфликтовать с ПСЖ в случае срыва перехода в "Реал"
-
Стали известны все участники групповой стадии Лиги конференций (список корзин)
-
Определились все участники группового этапа Лиги Европы (список корзин)
-
Успехи "Рейнджерса", "Селтика" и "Фенербахче": все результаты ответных игр раунда плей-офф Лиги Европы
-
1
Зарема: "Витория неконкурентоспособен ни в Европе, ни в России"
-
Витория высказался о возможной отставке
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ЛАСК Линц
|22
|54
|2
|Зальцбург
|22
|48
|3
|Рапид Вена
|22
|40
|4
|Wolfsberger AC
|22
|38
|5
|Штурм Грац
|22
|32
|6
|Хартберг
|22
|29
|7
|Аустрия Вена
|22
|25
|8
|Райндорф Альтах
|22
|24
|9
|Адмира
|22
|19
|10
|Ваттенс
|22
|19
|11
|Маттерсбург
|22
|18
|12
|Ст. Пелтен
|22
|17