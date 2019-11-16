Шотландия на выезде переиграла Кипр

В рамках отбора Евро-2020 сборная Шотландии одолела Кипр.

За тур до конца отборочного раунда Шотландия идет на третьем месте, опережая Кипр на два очка. Напомним, что в финальную часть Евро-2020 с их группы вышли Бельгия и Россия.

Кипр - Шотландия 1:2

Голы: Кристи, 12 - 0:1, Эфрем, 47 - 1:1, Макгинн, 53 - 1:2

Кипр: Пардо, Каро (Кастанос, 42), Кусулос, Меркис, Кости, Эфрем (Шполярич, 74), Кирьяку (Теодору, 77), Папулис, Деметриу, Иоанну, Сотериу.

Шотландия: Маршалл, Палмер, Галлахер, Маккенна, Тэйлор, Макгрегор, Джек, Форрест (Берк, 72), Макгинн, Кристи (Девлин, 90), Нейсмит (Макберни, 62).

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