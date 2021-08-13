Шотландия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Падение России в таблице коэффициентов УЕФА продолжается. После неудач "Рубина" и "Сочи" в Лиге Конференций потеряна ещё одна позиция.

Теперь восьмое место в рейтинге занимает Шотландия, опередившая конкурента на 0,018 балла.

Между тем, упавшей на девятую строчку России на пятки уже наступают Австрия и Украина.

В первую пятёрку ТК УЕФА входят Англия, Испания, Италия, Германия и Франция.

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