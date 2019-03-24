Шотландия обыграла Сан-Марино, Хорватия уступила Венгрии

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Шотландия обыграла Сан-Марино, Хорватия уступила Венгрии

Представляем результаты 2-го тура отборочного раунда Евро-2020.

Сан-Марино - Шотландия 0:2

Голы: Маклин, 4 - 0:1, Расселл, 74 - 0:2

Сан-Марино: Бенедеттини, Симончини (Лунадеи, 86), Палацци, Чеволи, Баттистини, Голинуччи, Муларони, Голинуччи, Витайоли (Нанни, 61), Берарди, Хирш (Грандони, 78).

Шотландия: Бэйн, О’Доннелл, Маккенна, Робертсон, Бейтс, Макгрегор (Мактомини, 57), Армстронг (Форрест, 71), Фрэйзер, Маклин, Расселл, Патерсон (Макналти, 37).   


Венгрия - Хорватия 2:1

Голы: Ребич, 13 - 0:1, Салаи, 34 - 1:1, Паткаи, 76 - 2:1

Венгрия: Гулачи, Барат, Кадар, Орбан, Паткаи, Джуджак, Надь, Собослаи (Кальмар, 65), Ловренчич, Салаи, Надь (Варга, 40).

Хорватия: Калинич, Баришич (Леовац, 30), Едвай (Петкович, 77), Ловрен, Вида, Модрич, Перишич, Брозович, Ракитич, Ребич (Брекало, 67), Крамарич.


Израиль - Австрия 4:2

Голы: Арнаутович, 8 - 0:1, Захави, 34 - 1:1, Захави, 45 - 2:1, Захави, 55 - 3:1, Дабур, 66 - 4:1, Арнаутович, 75 - 4:2

Израиль: Харуш, Таа (Хабши, 77), Даса, Дгани, Бен Харуш, Кайяль (Коэн, 72), Еини, Перец, Натхо, Захави, Дабур (Хемед, 80).

Австрия: Линднер, Хинтереггер, Драгович, Вебер (Янко, 60), Ульмер, Шлагер (Онисиво, 61), Лазаро, Забитцер, Жуль (Кайнц, 85), Арнаутович, Баумгартлингер.

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