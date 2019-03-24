Шотландия обыграла Сан-Марино, Хорватия уступила Венгрии
Представляем результаты 2-го тура отборочного раунда Евро-2020.
Сан-Марино - Шотландия 0:2
Голы: Маклин, 4 - 0:1, Расселл, 74 - 0:2
Сан-Марино: Бенедеттини, Симончини (Лунадеи, 86), Палацци, Чеволи, Баттистини, Голинуччи, Муларони, Голинуччи, Витайоли (Нанни, 61), Берарди, Хирш (Грандони, 78).
Шотландия: Бэйн, О’Доннелл, Маккенна, Робертсон, Бейтс, Макгрегор (Мактомини, 57), Армстронг (Форрест, 71), Фрэйзер, Маклин, Расселл, Патерсон (Макналти, 37).
Венгрия - Хорватия 2:1
Голы: Ребич, 13 - 0:1, Салаи, 34 - 1:1, Паткаи, 76 - 2:1
Венгрия: Гулачи, Барат, Кадар, Орбан, Паткаи, Джуджак, Надь, Собослаи (Кальмар, 65), Ловренчич, Салаи, Надь (Варга, 40).
Хорватия: Калинич, Баришич (Леовац, 30), Едвай (Петкович, 77), Ловрен, Вида, Модрич, Перишич, Брозович, Ракитич, Ребич (Брекало, 67), Крамарич.
Израиль - Австрия 4:2
Голы: Арнаутович, 8 - 0:1, Захави, 34 - 1:1, Захави, 45 - 2:1, Захави, 55 - 3:1, Дабур, 66 - 4:1, Арнаутович, 75 - 4:2
Израиль: Харуш, Таа (Хабши, 77), Даса, Дгани, Бен Харуш, Кайяль (Коэн, 72), Еини, Перец, Натхо, Захави, Дабур (Хемед, 80).
Австрия: Линднер, Хинтереггер, Драгович, Вебер (Янко, 60), Ульмер, Шлагер (Онисиво, 61), Лазаро, Забитцер, Жуль (Кайнц, 85), Арнаутович, Баумгартлингер.
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|1
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|1
|1
|4
|Косово
|0
|0
|5
|Чехия
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Люксембург
|1
|3
|2
|Португалия
|1
|1
|3
|Украина
|1
|1
|4
|Сербия
|0
|0
|5
|Литва
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Нидерланды
|1
|3
|2
|Северная Ирландия
|1
|3
|3
|Германия
|0
|0
|4
|Эстония
|1
|0
|5
|Беларусь
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Швейцария
|1
|3
|2
|Ирландия
|1
|3
|3
|Дания
|0
|0
|4
|Гибралтар
|1
|0
|5
|Грузия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Хорватия
|1
|3
|2
|Словакия
|2
|3
|3
|Уэльс
|1
|3
|4
|Азербайджан
|1
|0
|5
|Венгрия
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Мальта
|1
|3
|2
|Испания
|1
|3
|3
|Швеция
|1
|3
|4
|Фарерские острова
|1
|0
|5
|Норвегия
|1
|0
|6
|Румыния
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Израиль
|2
|4
|2
|Македония
|1
|3
|3
|Польша
|1
|3
|4
|Словения
|1
|1
|5
|Латвия
|1
|0
|6
|Австрия
|2
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Исландия
|1
|3
|3
|Турция
|1
|3
|4
|Албания
|1
|0
|5
|Андорра
|1
|0
|6
|Молдова
|1
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Кипр
|1
|3
|2
|Россия
|2
|3
|3
|Бельгия
|1
|3
|4
|Казахстан
|2
|3
|5
|Шотландия
|2
|3
|6
|Сан-Марино
|2
|0
|Группа J
|М
|О
|1
|Греция
|1
|3
|2
|Италия
|1
|3
|3
|Босния и Герцеговина
|1
|3
|4
|Армения
|1
|0
|5
|Финляндия
|1
|0
|6
|Лихтенштейн
|1
|0