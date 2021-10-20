Шотландия опять обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Россия снова потеряла одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА.

По итогам матчей вторника на девятое место поднялась Шотландия. Это произошло благодаря победе "Селтика" над "Ференцварошем" (2:0) в Лиге Европы.

В активе шотландцев теперь 31,700 балла, на счету россиян - 31,682 балла и 10-я строчка в рейтинге.

Клубы РПЛ проведут свои еврокубковые игры сегодня и завтра. "Зенит" примет "Ювентус" в Лиге Чемпионов, а в ЛЕ сыграют "Спартак" с "Лестером" и "Локомотив" с "Галатасараем".

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