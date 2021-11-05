Шотландия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА
Россия сохранила десятое место в таблице коэффициентов УЕФА после четвёртой еврокубковой недели в сезоне 2021/22.
Впрочем, идущая девятой Шотландия всё равно сумела увеличить отрыв от конкурента - до 0,618 балла.
Что касается ближайшего преследователя россиян, то Украина не смогла приблизиться. Дистанция между ними осталась на уровне 0,682 очка.
Напомним, что в 4-м туре группового этапа Лиги Чемпионов "Зенит" потерпел поражение от "Ювентуса" (2:4), а в Лиге Европы - "Локомотив" и "Спартак" добыли гостевые ничьи с "Галатасараем" (1:1) и "Лестером" (1:1) соответственно.
Не пропустите: Ничьи "Локомотива" и "Спартака", яркие победы "Байера" и "Наполи" и камбэк "Генка": все результаты 4-го тура Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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