Шотландия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА

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Шотландия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА

Россия сохранила десятое место в таблице коэффициентов УЕФА после четвёртой еврокубковой недели в сезоне 2021/22.

Впрочем, идущая девятой Шотландия всё равно сумела увеличить отрыв от конкурента - до 0,618 балла.

Что касается ближайшего преследователя россиян, то Украина не смогла приблизиться. Дистанция между ними осталась на уровне 0,682 очка.

Напомним, что в 4-м туре группового этапа Лиги Чемпионов "Зенит" потерпел поражение от "Ювентуса" (2:4), а в Лиге Европы - "Локомотив" и "Спартак" добыли гостевые ничьи с "Галатасараем" (1:1) и "Лестером" (1:1) соответственно. 

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