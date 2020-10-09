Шотландия по пенальти победила Израиль и встретится с Сербией за место на Евро

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Шотландия по пенальти победила Израиль и встретится с Сербией за место на Евро

Шотландия обыграла Израиль в полуфинале плей-офф отборочного турнира Евро-2020.

Шотландия - Израиль - 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 5:3

Шотландия: Маршалл, Купер, Робертсон, О`Доннел (Маклин, 113), Галлахер, Джэк (Фрэйзер, 84), Макгрегор, Макгинн, Мактоминэй, Макберни (Шенкленд, 73), Дайкс (Патерсон, 91).

Израиль: Марсиано, Тиби, Даса, Эльхамед, Натхо (Абу Фани, 69), Голаса (Элмкис, 100), Захави, Йеини, Биттон, Даббур (Вайссман, 83), Соломон.

Шотландия встретится с Сербией в матче за место на Евро.

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