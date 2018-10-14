Шотландия – Португалия - 1:3 (обзор)

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Шотландия – Португалия - 1:3 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча Лиги наций Шотландия – Португалия - 1:3.

Видео: Шотландия – Португалия - 1:3

Не пропустите: Португалия без Роналду одержала уверенную победу в товарищеском матче. | http://soccernews.ru

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