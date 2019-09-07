Шотландия - Россия: что осталось за кадром (видео)

Пресс-служба сборной России опубликовала видеоролик, посвящённый матчу пятого тура квалификации Евро-2020 против Шотландии.

Давайте посмотрим, что осталось за кадром победной для российской национальной команды игры.

Напомним, что Россия переиграла Шотландию со счётом 2:1 и продолжила погоню за лидирующей в группе Бельгией.

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