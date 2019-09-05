Шотландия - Россия: онлайн видеотрансляция матча

6 сентября состоится матч 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Шотландии и России.

Смотрите онлайн видеотрансляцию матча Шотландия - Россия на Soccernews.

Начало встречи в 21:45 мск. Поединок пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".

После четырех туров Россия занимает третье место в группе I, набрав девять очков. Шотландия находится на 4-й позиции, имея в активе шесть очков.

Не пропустите: Черчесов рассказал о критериях выбора стартового состава на матч с Шотландией. | http://soccernews.ru