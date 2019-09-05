Шотландия - Россия: онлайн видеотрансляция матча
6 сентября состоится матч 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Шотландии и России.
Смотрите онлайн видеотрансляцию матча Шотландия - Россия на Soccernews.
Начало встречи в 21:45 мск. Поединок пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".
После четырех туров Россия занимает третье место в группе I, набрав девять очков. Шотландия находится на 4-й позиции, имея в активе шесть очков.
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|Словакия
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|М
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|3
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|3
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|3
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